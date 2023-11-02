Психолог рассказал, почему людей раздражают опечатки Психолог Самбурский: раздражение из-за опечаток может указывать на невротизм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У всех людей разное отношение к опечаткам в тексте, реакция во многом зависит от типа личности, объяснил клинический психолог Станислав Самбурский. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что раздражение из-за ошибок может указывать на невротизм или нетерпимость. Он отметил, что все люди имеют разный эмоциональный уровень чувствительности.

Невротики не переживают, когда собеседник ставит ударение неправильно, но раздражаются, когда видят опечатки. Неуживчивые и нетерпимые люди часто демонстрируют «аллергию» на грамматические ошибки. Это связано с тем, что личностные черты индивидуальны, — отметил психолог.

При этом, по его словам, указывать на ошибки очень часто любят люди с низкой самооценкой. Самбурский отметил, что такие люди ищут повод для конфликта и критики, чтобы самоутвердиться и компенсировать свои комплексы, даже если знают только одно правило языка.

Он предупредил, что люди, которые трепетно относятся к языку, могут судить об авторе текста по его ошибкам и опечаткам. Они могут сделать из этого вывод о его интеллекте и профессиональных навыках. Кроме того, опечатки снижают доверие к автору и могут восприниматься как лень или пренебрежение к читателю или собеседнику. Самбурский уточнил, что ошибки в тексте в случае конфликта могут быть использованы против собеседника, чтобы указать на его небрежность.

Психолог добавил, что в некоторых ситуациях опечатки необходимы для создания образа или комичного эффекта. Он призвал спокойно относиться к чужим ошибкам и помнить, что «язык — это средство для коммуникации и передачи мыслей, а не повод устраивать конфликт».

Преподаватель Пери Абраамян ранее рассказала, что пункт в резюме «свободное владение английским языком» не гарантирует соискателю успешного трудоустройства. По ее словам, первостепенное значение имеет беглость речи.