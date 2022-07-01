Психолог перечислила симптомы послеродовой депрессии Психолог Журавлева: вопросами диагностики новоиспеченных мам не занимаются в роддомах, как это делают за границей

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Самой большой проблемой при выявлении послеродовой депрессии в России является то, что вопросами диагностики новоиспеченных мам не занимаются в роддомах, как это делают за границей, рассказала NEWS.ru семейный и детский психолог Татьяна Журавлева. Эксперт подчеркнула, что в РФ до сих пор многие полагают, что их данная проблема не коснется, или вообще считают заболевание мифом. Именно поэтому, отметила собеседница, важно знать причины и симптомы послеродовой депрессии не только будущим мамам, но и их ближайшему окружению.

Часто женщина, у которой послеродовая депрессия, не понимает, что она у нее есть, и не может сама себе помочь. Признаками являются тревожность, подавленное настроение, потеря интереса к жизни, изменения в аппетите, чрезмерная эмоциональность, раздражительность, постоянное чувство усталости вплоть до того, что не хочется вставать с кровати, нарушение сна, суицидальные мысли, отсутствие привязанности к ребенку, беспричинный страх или панические атаки. В этом случае нужно обратиться к психиатру. Существуют две основные группы причин: гормональная и психологическая, — отметила Журавлева.

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