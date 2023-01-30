Названа причина роста потребления цитрусовых зимой Психолог Сулим: люди употребляют цитрусовые зимой для восполнения нехватки солнца

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Зимой у людей чаще появляется желание употреблять апельсины и мандарины из-за аналогии с солнцем по цвету, рассказала РИАМО психолог Софья Сулим. По ее словам, сезонная депрессия связана с нехваткой солнечного света, который естественным образом стимулирует выработку «гормонов счастья» серотонина и дофамина, а оранжевый цвет цитрусовых помогает восполнить его нехватку на микроуровне и дает ощущение «всплеска радости в жизни».

Мы как раз зимой апельсины и мандарины прекрасно едим, потому что оранжевый цвет дает на микроуровне ощущение всплеска в жизни радости, как аналог солнца, — уточнила Сулим.

Чтобы стимулировать выработку серотонина и дофамина зимой, психолог посоветовала не только употреблять больше цитрусовых, но также окружить себя яркими и приятными вещами.

Врач-сомнолог Александр Калинкин ранее сообщил, что приём витаминов не может в полной мере компенсировать недостаток солнца, который возникает в осенне-зимний период. Лучше в это время, по его мнению, использовать специальные лампы, имитирующие солнечный свет. По словам Калинкина, ежедневные 30–40 минут такой светотерапии позволят восстановить выработку мелатонина, недостаток которого является одной из причин сезонной депрессии.