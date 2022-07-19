Психолог объяснила, почему мужчина не должен обеспечивать женщину Психолог Журавлева указала на опасность финансовой зависимости женщины от мужчины

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Семейный психолог Татьяна Журавлева заявила NEWS.ru, что мужчина не должен полностью обеспечивать женщину. Эксперт объяснила, что в данной ситуации рискует именно последняя, так как разрыв отношений грозит серьезными материальными проблемами, особенно если в паре есть дети. Она подчеркнула, что подобные вопросы лучше решить «по договоренности, но слово „должен“ — неуместно».

Если вы оба пришли к тому, что для вас комфортно, чтобы мужчина полностью обеспечивал женщину — это ваша договорённость. Но слово «должен» тут неуместно. Мужчина в этом случае будет обеспечивать женщину пока он хочет и может это делать. Когда вы взрослый человек, то вы несёте ответственность за вашу жизнь, а не ваш партнёр. Поэтому ждать и требовать от мужчин, чтобы вас всегда финансово обеспечивали, — это детская позиция, — отметила Журавлева.

Психолог добавила, что за помощью к специалистам часто обращаются женщины именно на фоне материальной зависимости от мужчины, когда отношения фактически разорваны.

Действительно, очень сложно перестроить свою жизнь, особенно если у вас есть дети, когда вы финансового зависимы от мужчины. И приходится делать выбор: либо я ухожу из отношений, которые уже не в радость и беру ответственность на себя в сфере финансов, либо я остаюсь в этих отношениях. И это всегда сложный выбор, — подытожила Журавлева.

5 июля Журавлева рассказала NEWS.ru, что почти все проблемы у пар происходят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Эксперт отметила, что людям иногда сложно изъясняться в спокойное время, не говоря уже о конфликтных ситуациях.

Ранее Журавлева в беседе с NEWS.ru предложила женщинам «снизить свои высокие ожидания от материнства, так как они и так лучшие для своих детей». По мнению эксперта, это поможет справиться с послеродовой депрессией.