Психолог объяснила менталитетом низкие зарплаты россиян

Россияне, годами получающие низкую зарплату и не пытающиеся изменить свой уровень жизни, обязаны этим менталитету. Такое мнение высказала в интервью агентству ПРАЙМ психолог Юлия Зюганова.
Большинство людей
Именно установка «терпи» является корнем проблемы, — характеризует российский менталитет Зюганова.
Люди просто не могут выбраться из зоны комфорта, боятся провалов и перемен. А ведь добиться успеха можно, только преодолевая проблемы и препятствия. Нет роста в зоне комфорта — нет комфорта в зоне роста, особо отметила специалист.
Другая причина — боязнь денег. У некоторых и вовсе развит комплекс «бедность мышления».
Люди с ним всегда склонны обвинять в своих неудачах других — президента, учителя, Европу, олигархов, — пояснила психолог.
И последняя причина, мешающая много зарабатывать, — низкая самооценка, высказала свою точку зрения эксперт.
Как сообщалось ранее, чиновники в России получают неоправданно высокие зарплаты. Такое мнение высказали 79% россиян, опрошенных сервисом по поиску работы.