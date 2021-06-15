Психолог объяснила менталитетом низкие зарплаты россиян

https://static.news.ru/photo/d9cd2446-ce3c-11eb-941b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, годами получающие низкую зарплату и не пытающиеся изменить свой уровень жизни, обязаны этим менталитету. Такое мнение высказала в интервью агентству ПРАЙМ психолог Юлия Зюганова.

Большинство людей выросли в семьях, где родители, бабушки и дедушки всю жизнь проработали на одном месте, при этом жаловались на низкую зарплату, но терпели, считает эксперт.

Именно установка «терпи» является корнем проблемы, — характеризует российский менталитет Зюганова.

Люди просто не могут выбраться из зоны комфорта, боятся провалов и перемен. А ведь добиться успеха можно, только преодолевая проблемы и препятствия. Нет роста в зоне комфорта — нет комфорта в зоне роста, особо отметила специалист.

Другая причина — боязнь денег. У некоторых и вовсе развит комплекс «бедность мышления».

Люди с ним всегда склонны обвинять в своих неудачах других — президента, учителя, Европу, олигархов, — пояснила психолог.

И последняя причина, мешающая много зарабатывать, — низкая самооценка, высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщалось ранее, чиновники в России получают неоправданно высокие зарплаты. Такое мнение высказали 79% россиян, опрошенных сервисом по поиску работы.