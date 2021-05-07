Россияне назвали зарплаты чиновников неоправданно высокими

https://static.news.ru/photo/b58701f4-afb7-11eb-917c-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Чиновники в России получают неоправданно высокие зарплаты. Такое мнение высказали 79% россиян, опрошенных сервисом по поиску работы, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что также слишком высокой россияне считают зарплату топ-менеджеров (назвали 38% респондентов), риелторов (20%) и финансистов (25%).

В топ-10 списка профессий, представителям которых работодатели переплачивают, также вошли юристы (22%), менеджеры по продажам (21%), IT-специалисты (21%), маркетологи (17%), дизайнеры (11%) и бухгалтера (5%).

Более 5 тысяч жителей России, принявших участие в опросе, считают, что чиновникам достаточно платить по 88,9 тысячи рублей в месяц, топ-менеджерам — по 103,2 тысячи, а риелторам хватит и 76,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, в ходе которого граждане России назвали профессии, представители которых получают несправедливо низкую зарплату. Большинство респондентов заявили, что больше в сравнении с имеющимися показателями должны получать преподаватели, учёные и медицинские специалисты.