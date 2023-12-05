Психолог объяснила, как зарождается влюбленность Психолог Завгороднева: выбор партнера обусловлен генами и феромонами

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Выбор партнера для отношений обусловлен генами и феромонами, заявила психолог Анна Завгороднева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что влюбленность зарождается в зависимости от того, какие гены женщина или мужчина хотят передать своим детям. Кроме того, существует мнение, что многие при поиске второй половинки ориентируются на пример своих родителей.

В нас генетически заложен выбор партнера, исходя из того, какие гены мы хотим передать своим детям. Одно исследование гласит, что на выбор партнера влияют феромоны, ну а другие эксперты считают, что мы выбираем партнеров, похожих на наших родителей. По моим профессиональным наблюдениям, «химия» — это совокупность всех этих факторов, — считает психолог.

По ее словам, у многих людей есть определенные предпочтения, но при этом в большинстве случаев человек ищет кого-то, кто будет похож на него самого. Завгороднева отметила, что часто люди, состоящие в отношениях и живущие вместе, начинают копировать мимику и жесты друг друга.

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