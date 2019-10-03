Слежка за поведением партнёра в социальных сетях является свидетельством наличия проблем с доверием, заявила психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.
Такое поведение свидетельствует о наличии в паре проблем с доверием — по крайней мере с одной стороны. Следует разобраться с причинами желания контролировать партнёра в самом себе, не ссылаясь на объективные обстоятельства с его стороны, — передаёт её слова АГН «Москва».
Согласно результатам исследования Mail.ru Group, около 45% россиян заявили, что читают переписки своих близких. 40% знают пароли от социальных сетей и смартфонов своих партнёров.
Однако 71% опрошенных сказали о том, что каждому человеку необходимо личное пространство.