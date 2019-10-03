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Слежка за поведением партнёра в социальных сетях является свидетельством наличия проблем с доверием, заявила психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Такое поведение свидетельствует о наличии в паре проблем с доверием — по крайней мере с одной стороны. Следует разобраться с причинами желания контролировать партнёра в самом себе, не ссылаясь на объективные обстоятельства с его стороны, — передаёт её слова АГН « Москва ».

Согласно результатам исследования Mail.ru Group, около 45% россиян заявили, что читают переписки своих близких. 40% знают пароли от социальных сетей и смартфонов своих партнёров.

Однако 71% опрошенных сказали о том, что каждому человеку необходимо личное пространство.

Как ранее писал News.ru, эксперты узнали, что раздражает туристов, которые путешествуют вдвоём. Для этого они опросили 50 тысяч пользователей.