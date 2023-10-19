Психолог назвала признаки готовности мужчины завести семью Психолог Панфилова: нужно заводить семью в психологически зрелом возрасте

Создавать семью желательно в психологически зрелом возрасте, но его наступление связано с рядом семейных и социальных факторов, заявила в разговоре с NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. Продолжительная жизнь с родителями может помешать развитию ответственности, считает эксперт.

Есть паспортный возраст, а есть психологический, и иногда это разные цифры. На это влияет много разных факторов, и воспитание, и мнение окружающих людей, и финансовые возможности. Многие дети, например, долго живут с родителями, которые полностью их обеспечивают, соответственно, способов учиться ответственности и развиваться становится меньше, — говорит Панфилова.

По словам психолога, наиболее готовым к семейной жизни можно считать мужчину, который пережил с женщиной тяжелые времена и строит планы на будущее. Чтобы подготовить своего ребенка к семейной жизни, важно прививать ему семейные ценности и понимание того, что семья – это безопасное место. Также психолог отмечает, что родителям нужно давать ребенку идти по собственному пути, быть самостоятельным, добиваться целей. Тогда проблем с отношениями и вступлением в брак не возникнет, считает эксперт.

Психолог Ирина Леонова ранее назвала основными причинами разводов в России чрезмерную эмоциональность и высокий уровень эгоизма. По ее словам, именно из-за неготовности принимать партнера с его недостатками происходит 40% расставаний в первые четыре года совместной жизни.