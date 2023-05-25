Психолог назвал простой способ не нервничать на ЕГЭ Психолог Поляков: чтобы не паниковать на ЕГЭ, накануне экзамена важно выспаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпускникам в день перед ЕГЭ лучше погулять, отдохнуть и выспаться, рассказал NEWS.ru кандидат психологических наук Александр Поляков. Эксперт добавил, что зубрежка накануне экзамена вряд ли принесет пользу. Он также посоветовал в период ЕГЭ делать по утрам зарядку.

Приучите ребенка в период ЕГЭ по утрам делать зарядку, плавать, бегать, кому что нравится. Это снижает уровень тревожности, способствует выработке дофамина (гормона удовольствия). Минимум день перед ЕГЭ отдохните, выспитесь, погуляйте в парке. Зубрежка в этот день бесполезна — усвоение знаний занимает какое-то время, а панические настроения и тревогу повысить сможет, — отметил Поляков.

Накануне репетитор по русскому языку Вероника Смолер в разговоре с NEWS.ru призвала выпускников «обманывать мозг» и решать задания на ЕГЭ тематическими блоками, а не вразнобой. По ее словам, задания ЕГЭ по русскому языку реально разделить на пять тематических блоков и решать их в любом порядке. Смолер добавила, что «нашему мозгу» легче настроиться на однотипные задания, чем скакать по разным темам.

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