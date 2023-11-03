Психиатр предупредила о влиянии стресса на формирование расстройств Психиатр Баева: стресс может стать причиной формирования расстройств

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Стресс может стать одной из причин формирования психических расстройств, предупредила ученый секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Алана Баева. В разговоре с aif.ru психиатр подчеркнула, что расстройства могут появиться из-за утраты чего-то значимого, нелюбимой работы, конфликтов и высокого темпа жизни.

Особое внимание в вопросах профилактики заслуживает группа психогенных психических расстройств — состояний, которые развиваются под влиянием эмоциональных переживаний. Расстройство может появиться из-за утраты чего-то значимого, нелюбимой работы, конфликтов в семье, необходимости поддерживать высокий ритм жизни, — пояснила специалист.

Она посоветовала делать паузу и позволять себе эмоциональные реакции, если человек находится в стрессовой ситуации. Кроме того, не стоит бояться просить помощи у близких людей или у тех, кто уже сталкивался с подобными обстоятельствами. На стабильности психики хорошо скажутся сон и активности.

Баева также подчеркнула, что важно радовать себя всеми возможными способами и это поможет вернуть себе чувство контроля над происходящим. Она также порекомендовала овладеть навыками психологической самопомощи, например техниками дыхания. Если справиться самостоятельно не получается, то следует обратиться к специалисту.

Психотерапевт Александр Федорович ранее заявил, что основной причиной осенней хандры является хроническая усталость. По его словам, усталость накапливается гораздо быстрее, чем человек успевает отдохнуть.