«Проветривать и есть витамины»: эксперты — о том как встречать «омикрон»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест будет снят с рассмотрения в парламенте и отправлен на доработку. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, что QR-коды были разработаны под предыдущие штаммы коронавируса, а теперь, когда, на первый план вышел штамм «омикрон», нужны новые меры под новые вызовы. NEWS.ru опросил экспертов, которые рассказали, чем отличается новая версия COVID-19 и как к ней следует готовиться.

Идти окунаться в прорубь

О том, что законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения Вячеслав Володин 14 января написал в своём Telegram-канале. По словам политика, к вопросу о новых возможных ограничениях в парламенте должны вернуться в понедельник, 17 января на Совете Государственной думы.

Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это, — написал Володин.

В правительстве не только поняли, но и, по сути, согласились со спикером. Татьяна Голикова сообщила, что ко второму чтению законопроекта в него были внесены ряд поправок, и в итоге рассмотрение было решено отложить из-за «высокой неопределённости» развития эпидситуации. Вице-премьер заявила, что принятый в первом чтении документ готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта». Теперь же он нуждается в корректировке в связи с резким ростом числа зараженных новым штаммом «омикрон». Речь, в частности, идёт о возможности посещать общественные места не только с QR-кодом, но и со свежим тестом ПЦР.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, подобные объяснения убедили не всех. Ранее занимавший должность руководителя оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Александр Мясников в беседе с NEWS.ru предположил, что истинная причина отличается от озвученной официально, по его мнению на самом деле власти решили «ослабить нажим и не доводить людей» QR-кодами до недовольства. Мясников напоминает, что QR-коды не имеют медицинской составляющей, ими не остановить эпидемию, а во всём мире они применяются лишь для того, чтобы сделать «неудобной» жизнь невакцинировавшихся. При этом, по мнению врача, штамм «омикрон» действительно бросает некие новые вызовы и властям сейчас нужно «изменить восприятие» и считать новый более заразный и менее летальный штамм, «освобождением, а не карой».

И раньше, при других штаммах, мы говорили, что «нужно сразу обращаться к врачу, если только почувствовали себя плохо» и так далее. В итоге мы заполняли больницы теми, кто мог бы перенести болезнь дома. Напомню, что лекарства от коронавируса нет. Теперь, когда, с омикроном у нас будут болеть 50-60% населения и заражаются даже многие вакцинированные, очевидно, что такое число людей в больничные койки мы уложить не сможем. Такое количество людей отправлять на карантин мы тоже не можем. Тестировать всех массово тоже особого смысла нет. Безусловно мы готовимся, в Москве разворачиваются дополнительные койки, но эта не та эпидемия, которая на них переносится. Нужно сделать упор на пребывание на дому, а ещё перестать пичкать людей неработающими противовирусными таблетками Александр Мясников главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в свою очередь, призвал «в первую очередь не истерить». Он напоминает, что «омикрон» более заразен с точки зрения быстроты переноса и количества тех, сколько один человек может заразить. Это значит, что в новую волну людям нужно быть ещё более осторожными чем ранее.

Нужно внимательно следить за здоровьем детей в школе, учитывая, что локация "омикрона"​ другая: если предыдущие штаммы садились, в основном, на легкие, то "омикрон«​ садится на носоглотку и дыхательные пути. Должна быть повышенная гигиена этих частей тела. Людям также надо рекомендовать пользоваться интерферонам. А ещё нужно проветривать помещения и употреблять витаминизированную пищу, потому что иммунная система работает с напряжением и ей нужно помогать. Её не нужно «стреножить» голодом, делать гимнастику, закаливание, ходить на прогулки Геннадий Онищенко депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора

Геннадий Онищенко также рекомендует 19 января на Крещение всем идти окунаться в прорубь и по возможности держать социальную дистанцию и общаться не лично, а через интернет. Бывший главный санитарный врач напоминает, что «в результате празднований», в США заражаются больше 1 млн человек в сутки.

Вирусологи объясняют

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с NEWS.ru заявил, что «омикрон», судя по опыту западных стран, обладает большей заражаемостью и при этом переносится легче. С этой точки зрения, считает он, QR-коды действительно несколько теряют смысл и можно бы было в целом в эту волну пандемии ослабить ограничения, но "на всякий случай", лучше этого не делать. Альтштейн указывает на то, что смертей от «омикрона» по его прогнозу будет меньше, но они всё равно будут.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тот, кто говорит, что, мол, можно просто дать всем переболеть — это тот, кому всё равно на людей. Всё равно лучшего способа борьбы с новым штаммом, чем как можно большая вакцинация не существует. Нужно сейчас сделать акцент на этом. Также ещё не ясно, какие будут мутации от «омикрона», поэтому лучше, чтобы болело, как можно меньше людей Анатолий Альтштейн вирусолог вирусолог

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также отмечает, что «омикрон» отличается от предыдущих штаммов, в частности тем, что у него короче инкубационный период и меньше тяжёлых течений, хотя в полном объёме ситуацию можно будет оценить только по истечению какого-то времени. Аграновский при этом считает, что власть сделала правильно, что отказалась от QR-кодов, но новый штамм скорее был просто предлогом не вводить непопулярную меру. При этом вирусолог не видит в них ничего плохого.

Требует ли омикрон специального подхода — это пока ещё большой вопрос. Также, как не очевидно, что при нём нужно усиленно вакцинироваться. Хотя я бы в любом случае рекомендовал делать прививку. Чем больше будет сделавших прививку, тем больше людей будет в безопасности. При омикроне тоже будут тяжёлые случаи, хоть и меньше. В целом считаю, что специальные меры против «омикрона» предпринять невозможно. Он заразен, как ветрянка или корь. Единственное, что можно сделать — вакцинироваться. Однако люди не хотят. Что ж, здоровья им, пусть как можно легче перенесут Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук

Алексей Аграновский добавил, что огородить людей от новых мутаций коронавируса, уже возникших в организме переболевших «омикроном» невозможно, так как они в любом случае будут. Единственный способ сделать это — посадить в одиночные камеры всех людей на планете.