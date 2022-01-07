Гинцбург не исключил положительный тест после назальной вакцины от COVID-19

После применения назальной вакцины ПЦР-тест может показать положительный результат. Однако такая вероятность весьма мала, поскольку вирус на слизистой уничтожается очень быстро. Об этом рассказал ТАСС директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус, — объяснил учёный.

При этом Гинцбург подчеркнул, что для получения положительного теста вирус должен находиться в «каком-то очень концентрированном состоянии».

Разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея центр Гамалеи получил от Минздрава РФ в октябре 2021 года. По словам Гинцбурга, назальная вакцина не отменит необходимость классической прививки, но станет дополнением и обеспечит ещё один барьер на пути инфекции.

Ранее глава центра имени Гамалеи сообщил, что назальная вакцина поступит в гражданский оборот через три-четыре месяца. Учёный заверил, что вакцина будет эффективна и против нового штамма «омикрон».