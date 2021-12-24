Вирусолог усомнился в достижении коллективного иммунитета в 2022 году

Россияне вряд ли смогут достичь 80% вакцинации и коллективного иммунитета в следующем году, если в стране не изменится отношение к прививке, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он уточнил, что сейчас люди в основном идут на ревакцинацию, то есть общий процент привитых от коронавируса людей остаётся на прежнем уровне, цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Я недавно ревакцинировался, и мне сказали медработники, что люди идут в основном на ревакцинацию. То есть у нас как было 50% населения, которое не хочет в силу каких-то причин вакцинироваться, так оно и есть, и это очень труднопреодолимый барьер. Сейчас мы этого уровня не достигаем и не достигнем, если не будет меняться отношение к прививке. А отношение у нас к этому сейчас довольно неправильное, — пояснил Аграновский.

Он напомнил, что иммунитета можно достигнуть двумя способами: всем заболеть коронавирусом и выздороветь или всем вакцинироваться и не заболеть. Однако, уверяет Аграновский, позиции антипрививочников всё ещё сильны в российском обществе.

Ранее президент России Владимир Путин посетовал на низкий уровень коллективного иммунитета в стране. По словам российского лидера, сейчас уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 59,4%. Он выразил надежду, что в следующем году население страны достигнет необходимого иммунитета в 80%.