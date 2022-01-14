Законопроект о QR-кодах отправят на доработку

Законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест будет снят с рассмотрения и отправлен на доработку, сообщил в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, соответствующий вопрос планируется обсудить в понедельник, 17 января, на Совете Государственной думы.

Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это, — отметил Володин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в него будет внесён ряд поправок. Она отметила, что рассмотрение инициативы во втором чтении было решено отложить из-за «высокой неопределённости» развития эпидситуации.

Согласно поправкам, с 1 февраля при посещении общественных мест по-прежнему можно будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Также, по словам Голиковой, срок действия сертификата для пациента с медицинскими противопоказаниями к вакцинации сможет устанавливать Минздрав. Кроме того, военным и приравненным к ним лицам документ будет выдаваться с соблюдением требований защиты данных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. По его словам, в данном случае надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации. Глава государства подчеркнул, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности. Путин также призвал доработать закон об обязательных сертификатах о вакцинации в общественных местах.