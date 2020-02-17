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День защитника Отечества российские туристы предпочитают провести в Турции, ОАЭ и Таиланде — именно эти направления стали самыми популярными среди россиян на предстоящие праздничные дни.

Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм», ссылаясь на данные некоторых крупных туроператоров. Наибольшим спросом пользуются туры в Анталью, Стамбул, Дубай и разные районы Таиланда. Также в большом количестве бронируются горнолыжные туры в...