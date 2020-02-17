Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что журналисты исказили его слова о недопустимости так называемого гражданского брака. По его словам, прежде всего, он адресовал их мужчинам, которые, отказываясь жениться, превращают женщин в содержанок.
Женщин я не осуждал, а осуждал исключительно грех, причём мужчин. За их безответственность, за их беспардонное отношение к женщинам, за то, что они их бросают, из них сделали содержанок, жениться не хотят, — пояснил АГН «Москва» протоиерей.
Он подчеркнул, что всегда занимает сторону обиженных женщин, старается помогать им в трудных ситуациях.
Я надеюсь, что женщины не будут ложиться в койку в надежде, что кто-нибудь на них когда-нибудь женится, а будут говорить: «Нет, только через ЗАГС», — подчеркнул священник.
Как писал NEWS.ru, на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO протоиерей Димитрий Смирнов приравнял гражданских жён к «бесплатным проституткам». Смирнов заметил, что в России при всём этом замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Потому что мужчины, женатые гражданским браком, за жён их не считают, а воспринимают, как временную утеху.