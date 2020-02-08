https://static.news.ru/photo/438a12c4-4b1a-11ea-a4f4-fa163e074e61_660.jpg Димитрий Смирнов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что в Конституцию России следует включить упоминание об особой роли русского народа в становлении государства.

Надо написать, что русский народ является государствообразующим народом, — заявил священник в эфире радио «Комсомольская правда».

Он пояснил, что в России живёт много разных народов, которые участвовали в создании и укреплении государства, служили ему самозабвенно и героически, но только у русских был «инстинкт создания государства». И это, по его мнению, надо закрепить в Конституции. На вопрос, почему титульная нация не была упомянута в Конституции 1993 года, протоиерей ответил, что тогда «за спиной стояли наши братья-американцы».

Как писал NEWS.ru, ранее протоиерей Димитрий Смирнов отреагировал на предложение РПЦ отказаться от освящения некоторых видов оружия. Он назвал вооружение спасением российского народа и его культуры. По его мнению, существование России и народа целиком и полностью зависит от того оружия, которое существует у силовых структур, и совсем не плохо, что оно благословляется церковью. Смирнов подчеркнул, что отказ от ядерного вооружения может привести к исчезновению российской нации.