Защита пожалуется в ЕСПЧ на приговор журналистке Прокопьевой

Верховный суд России подтвердил приговор журналистке Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма. Её защита намерена пожаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по этому делу, сообщает «Интерфакс».

В кассационной жалобе адвокаты журналистки указывали на нарушения уголовного, уголовно-процессуального и международного права. Кроме того, по их мнению, экспертиза была пристрастной. ВС жалобу отклонил и оставил решение первой и апелляционной инстанции в силе.

Мы собираемся получить копию определения судебной коллегии Верховного суда и будем обращаться в Европейский суд, — сказал агентству адвокат Тумас Мисакян.

Он уточнил, что защита журналистки будет жаловаться на нарушения прав Прокопьевой на свободу выражения мнения и на справедливое судебное разбирательство.

В 2018 году Прокопьева порассуждала в своей колонке о причинах взрыва в здании ФСБ в Архангельске. Эта публикация была озвучена в эфире псковского «Эха Москвы» и появилась на сайте «Псковская лента новостей». Суд признал журналистку виновной в оправдании терроризма и приговорил к штрафу в полмиллиона рублей.

Прокопьева настаивает на своей невиновности. Она открыла в соцсетях сбор средств на выплату штрафа, но вскоре прекратила его, поскольку назначенную судом сумму заплатил комик Данила Поперечный. Собранные средства журналистка обещала направить правозащитным организациям.