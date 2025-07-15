Простые продукты и 20 минут! Творожные комочки — на завтрак или перекус!

Простые продукты и 20 минут! Творожные комочки — на завтрак или перекус!

Творожные печенье-булочки — нежные облачка с хрустящей корочкой! Эти воздушные булочки сочетают нежность творожного теста с аппетитной сахарной корочкой. Готовятся за 30 минут, но выглядят как кондитерский шедевр. Идеальный вариант к утреннему кофе или для детского полдника — мягкие внутри, с легкой хрустящей текстурой снаружи.

Разомните 200 г мягкого творога с 1 яйцом, 60 г сахара, 8 г ванильного сахара и щепоткой соли. Добавьте 50 мл растительного масла и 100 г сметаны. Просеянную муку (300 г) смешайте с 10 г разрыхлителя, постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто.

Сформируйте 16 шариков, обваляйте в сахаре и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого оттенка.

Для аромата добавьте в тесто цедру лимона или щепотку корицы. Подавайте теплыми — они особенно хороши со сгущенкой или джемом. Храните в жестяной коробке до трех дней.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.