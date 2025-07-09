Проще, чем кажется: идеальные наггетсы с кисло-сладким соусом за 30 минут

Проще, чем кажется: идеальные наггетсы с кисло-сладким соусом за 30 минут

Кто сказал, что вкусные наггетсы можно попробовать только в ресторанах быстрого питания? Сегодня я покажу, как приготовить их дома — сочными внутри, хрустящими снаружи и в разы полезнее магазинных. А фирменный кисло-сладкий соус сделает вашу курочку просто неотразимой!

Начнем с подготовки курицы. Возьмите 500 г куриного филе, нарежьте его на полоски толщиной около 2 см. Посолите, поперчите, добавьте чайную ложку паприки и половину чайной ложки чесночного порошка — это придаст мясу насыщенный вкус. Оставьте мариноваться на 15 минут.

Пока курочка отдыхает, приготовим три миски для панировки. В первую насыпьте 100 г муки, во вторую разбейте 2 яйца и взболтайте их вилкой, в третьей смешайте 100 г панировочных сухарей с чайной ложкой сушеного базилика. Теперь обваливаем каждый кусочек курицы сначала в муке, затем в яйце и в завершении — в сухарях. Важно хорошо прижимать панировку, чтобы она не осыпалась при жарке.

Разогрейте на сковороде растительное масло (слой около 1 см) и обжаривайте наггетсы по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Для соуса смешайте 3 ст. л. томатного кетчупа, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. соевого соуса, чайную ложку лимонного сока и щепотку молотого имбиря. Можно слегка подогреть для лучшего смешивания ингредиентов.

Подавайте наггетсы горячими с приготовленным соусом и любимым гарниром. Дети будут в восторге, а взрослые оценят нежный вкус и отсутствие лишних добавок. Приятного аппетита!

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