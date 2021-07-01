Силовикам предоставили доступ к геолокации телефонов россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о доступе силовиков к данным геолокации мобильных телефонов для поиска пропавших россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, силовики получат доступ к входящим и исходящим вызовам с устройств россиян, а также к сведениям об их местонахождении. Получить их можно будет сразу же, как только поступит заявление о пропаже человека, на основании постановления одного из руководителей ведомства.

Постановление должно быть вынесено в течение 24 часов после получения сообщения о пропаже человека. При этом суд должен быть уведомлен об этом также в течение суток. Уточняется, что правоохранители смогут также передавать полученные данные волонтёрам. Это поможет в проведении поисков пропавших.

Ранее сообщалось, что силовикам могут разрешить искать пропавших людей по геолокации, не дожидаясь разрешения суда. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 8 июня.