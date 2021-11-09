Промежуточное решение антисемитского вопроса

Министерство юстиции РФ включило в список экстремистских материалов снятый в СССР фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов». Соответствующий статус лента, снятая в 1973 году на Центральной студии документальных фильмов в Москве, получила в июле 2021-го решением Сыктывкарского городского суда по иску прокуратуры Республики Коми. Будучи, по некоторой информации, детищем КГБ, это кино стало популярным в консервативных и ультраправых кругах. NEWS.ru вспомнил, как выход данной работы спровоцировал крупный скандал, докатившийся до генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему экстремизм?

Минюст пополнил список экстремистских материалов полуторачасовым фильмом «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» 8 ноября. Основанием для этого стало решение Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

В судебном акте в частности указывалось , что по результатам лингвистического исследования, проведённого УФСБ по Республике Коми, 7 июля 2020 года было составлено заключение. Согласно этому документу, фильм содержит «отрицательную (негативную) оценку группы лиц», объединённой по идеологическому принципу (сионисты), а также национальному (евреи). Как следует из решения суда, экранизация предписывала враждебные действия «группе лиц „сионисты“ в отношении групп лиц: арабы, чехи, словаки (выделяются по признаку национальности), палестинцы (выделяются по совокупности признаков: национальному и месту жительства)». Кроме того, в картине утверждалось, что сионисты финансировали гитлеровскую Германию «в подготовке ко Второй Мировой войне».

Как сообщали в признанном в РФ иноагентом аналитическом центре «Сова», в 2006 году фильм вызвал вопросы у прокуратуры закрытого города Озёрска Челябинской области. Весной 2006 года в надзорное ведомство обратился глава городской еврейской общины Анатолий Фельдман, указав, что документальную ленту транслировали по местным кабельным сетям. По его мнению, фильм носит открытый антисемитский характер, разжигает национальную и религиозную вражду, нарушает Конституцию и Уголовный кодекс России. К проверке тогда подключалась и ФСБ. Глава кабельной компании, к которой возникли вопросы у силовиков, заявил, что не хотел ничего разжигать, добавив, что ему «показались интересными и сам фильм, и тема, которая в нем затрагивается».

Сионизм, который подвергают критике авторы советского документального фильма, — это одна из разновидностей еврейского национализма, сторонники которого выступают за объединение своего народа на его исторической родине — в Израиле (в противовес концепциям создания государства в других точках земного шара или образования национально-культурной автономии евреев в местах их исторического проживания в Восточной Европе). Существуют разные течения сионизма — от крайне левых и атеистических, до ультраправых и клерикальных, основанных на догматах радикального иудаизма. Как единое целое, соответствующего политического движения не существует, однако концепция возвращения на Святую землю со времён окончания Второй мировой войны стала доминирующей среди представителей этноса, особенно после образования государства Израиль в 1948 году.

Что известно о фильме и его авторах

Документальный фильм был снят в 1973 году. В нём говорится, что протесты в защиту советских политзаключённых в Лондоне якобы носили «проплаченный» характер. В качестве примера приводилась организованная британскими актрисами Хэйли Миллс и Барбарой Оберман акция солидарности с советским диссидентом Валентином Пруссаковым и его беременной женой Людмилой. Супруги оказались в заключении за приверженность к сионистскому движению в СССР, добивалось для советских евреев права на выезд на историческую родину. (Примечательно, что Валентину Пруссакову удалось в 1973 году уехать в Израиль, но в 1990-е годы он вернулся в Россию и сблизился со своими бывшими оппонентами из монархических кругов, сотрудничая в частности с газетой «Завтра».)

Помимо истории с протестами, в фильме утверждается, что сионисты якобы сотрудничали с нацистской Германией, в том числе в деле геноцида «неарийских» этносов. При этом в ленте, отмечалось, что еврейский национализм играет определяющую роль в агрессии Израиля против арабского мира, а сионистские структуры, по мнению авторов картины, поддерживаются международным корпоративным капиталом и ведут подрывную деятельность против СССР и других государств. Стоит отметить, что похожие идеи излагались в легально вышедшей в 1981 году в Минске книге Ивана Артамонова «Оружие обречённых. Системный анализ идеологической диверсии». В ней, как отмечает консервативный журнал «Русский дом», «были приведены сенсационные сведения»: сионисты якобы приветствовали приход к власти Гитлера и пользовались услугами гестапо, СС и абвера.

Фильм снял документалист Борис Карпов (1936-1997), который по данным «Кинопоиска» являлся режиссёром 14 и автором сценария шести картин. В интервью газете «Завтра» он заявлял , что «снял около тридцати фильмов», из которых считает «приличными не больше десяти». В постсоветские годы Карпов стал президентом созданного в 1992 году Центра православного кино.

Сценарий к признанному экстремистским фильму написал Дмитрий Жуков (1927-2015) — журналист, переводчик и писатель, известный, в частности, тем, что был сторонником подлинности так называемой «Велесовой книги» — неоязыческой фальсификации, пародирующей правлавянский язык. В своей книге «Арийский миф в современном мире» советский археолог, этнолог и антрополог Виктор Шнирельман отмечал, что в начале 1980-х годов сомневающиеся в аутентичности «Велесовой книги» открыто обвинялись в «очернительстве русской национальной истории» и «враждебности ко всему русскому». А «ярые пропагандисты» этого сомнительного эпоса, в том числе и Жуков, «стояли у истоков движения „Память“ (националистическое объединение, созданное в СССР в 1980-е годы. — NEWS.ru) и одновременно снискали славу неутомимых борцов с сионизмом, открыв, по сути дела, новую эру в борьбе за „окончательное решение“ еврейского вопроса».

Дмитрий Жуков Сергей Самохин/РИА Новости

В советские годы Борис Карпов и Дмитрий Жуков принадлежали к так называемому «Русскому клубу» — неформальному объединению интеллигенции националистического, монархистского и имперского толка, действовавшему в структуре Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Этот клуб некоторые исследователи называют ядром так называемой «Русской партии» — негласного политического течения правых консерваторов и «почвенников» в СССР. Его представители вполне официально в 1970-1980-е издавали литературу «антисионистского и антимасонского характера». Её обычно «приправляли» коммунистической риторикой и, несмотря на цензуру, в СССР издавались книги с «черносотенным» уклоном «Фашизм под голубой звездой», «Вторжение без оружия», «Осторожно: сионизм!», «О классовой сущности сионизма», «Чужие голоса в эфире», упомянутая «Оружие обречённых» и другие, близкие по смыслу к содержанию фильма «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов».

С подачи ЦК и КГБ

В своей книге «Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы» историк и социолог Николай Митрохин называет картину Карпова-Жукова «псведодокументальным фильмом», снятым, «вероятнее всего, по заказу КГБ». В киноленте, по его словам, «подробно, с использованием нацистской кинохроники, описывалась роль еврейских заговорщиков, якобы стоявших за всеми ключевыми событиями XX века»:

Насколько важен был этот фильм для заказчиков, видно по тому, что авторам позволили выехать за материалами для него в три европейские столицы. Комитет по кинематографии в течение года придерживал государственную приёмку «Тайного и явного», предвидя неоднозначную реакцию на его появление. Тем временем Д. Жуков и В. Карпов устраивали «технические» просмотры для своих соратников. Все это продолжалось до августа 1973 года, когда один из операторов Центральной студии документальных фильмов, фронтовой знакомый Л. Брежнева, написал ему письмо с просьбой предотвратить выход антисемитского фильма. В августе-октябре 1973 года Комитет по кинематографии сформулировал свои соображения по переработке фильма, превратившие «Тайное и явное» в очередную «идеологическую жвачку», которую общественность попросту не заметила.

Написавшим Брежневу оператором-фронтовиком, о котором идёт речь в книге Николая Митрохина, был Леонид Коган. В своём обращении на имя генсека от 7 августа 1973 года, он подчеркнул, что движут им «не национальные чувства», а «долг коммуниста и гражданина нашей многонациональной Родины». По мнению Когана, «Тайное и явное» — это «подарок сионисткой пропаганде, клевещущей на наш Союз Братских республик». Также оператор возмутился тем, что фильм «неоднократно демонстрировался на студии [документальных фильмов] для коллектива и посторонних лиц, создавая крайне нездоровую обстановку».

Как могли руководители студии поручить создание такого ответственного фильма недостаточно опытному режиссёру Карпову, судя по фильму, далёкому от марксистско-ленинского мировоззрения! — негодовал Коган.

Как вспоминал ультраправый публицист Олег Платонов, который впервые посмотрел картину «в году 1974−1975-м», впоследствии авторы картины сообщили ему, что фильм «создавался по специальному решению ЦК КПСС, но был запрещён Андроповым, руками верного пса сионизма генерала КГБ Ф. Бобкова». Но Борису Карпову удалось вынести из специального помещения, где монтировался фильм, его сокращенный вариант. После этого, по словам Платонова, «было сделано несколько копий, которые в середине 1970-х годов тайно демонстрировались на квартирах некоторых высокопоставленных лиц российского руководства».

Юрий Андропов Юрий Абрамочкин/РИА Новости

У сына одного из таких деятелей мы и увидели этот фильм, — признавался Платонов.

«Была заказуха»

Доктор искусствоведения и историк кино Валерий Фомин, утверждает, что фильм действительно был заказан отделом пропаганды ЦК КПСС в «соответствии с рекомендациями об усилении идеологической борьбы с сионизмом», а работу по его созданию курировал КГБ. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

На конец 1960-х — начало 1970-х пришёлся пик обострения арабо-израильского конфликта — войны, которую арабы проиграли. Тогда в СССР так называемый сионизм был одним из заклятых врагов, с которым в отчаянии решили бороться. В пятом управлении [КГБ] было создано специальное отделение, специализирующееся на борьбе с международным сионизмом. И, насколько мне известно из документов, подача [на создание фильма] пошла оттуда — c Лубянки. Режиссёр Карпов сотоварищи по официальному заказу и «врезали» по сионизму, но перегнули палку и получился огромный скандал. Вместе с ударом по политической агрессии этого течения, авторы задели и наших советских евреев. Было партсобрание [на Центральной студии документальных фильмов], на котором разыгралась целая гражданская война. Сама студия не могла решить этот вопрос, потому что ей была заказуха. В итоге Коган написал большую телегу Брежневу. Неизвестно, как сам генсек отреагировал, но скорее всего, по привычке велел это дело как-то замять. Могли фильм запретить и положить на полку, а авторов наказать вплоть до увольнения. Но этого сделано не было, как и не произошло прямого выпуска в прокат. Валерий Фомин историк кино историк кино

По его словам, авторы спорной картины жаловались на то, что их работа была в подвешенном состоянии, потому что им дали государственное задание, а потом «два года мучили» требованиями переработок.

В 1990-е годы картина «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» попала на пиратские рынки видеокассет, получив определённую популярность в националистической среде. Например, её включали в некий «теоретический минимум» для членов запрещённой в России группировки «Русское национальное единство Александра Баркашова». Как рассказал NEWS.ru один из её бывших активистов, в самой организации на эту тему ходили слухи, что их предводитель ознакомился с произведением на некоем закрытом показе для военных и что именно это событие якобы повлияло на формирование его праворадикальных взглядов.

Сам Баркашов общаться с NEWS.ru на этот счёт не стал. Как следует из его биографии, военным он был, когда проходил службу в рядах Советской армии в 1972-1974 годах.