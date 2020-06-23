Прокуратура проверит травмы собак после рейсов «Аэрофлота»

https://static.news.ru/photo/a1905736-b57b-11ea-b7b1-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Короткова Фото: epp.genproc.gov.ru

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова прокомментировала сообщения о травмировании собак при перелёте самолётами авиакомпании «Аэрофлот». По её словам, ведомство проводит проверку.

Она отметила, что прокуроры проверяют случаи, произошедшие на рейсах из Петропавловска-Камчатского в Москву и из столицы в Симферополь, передаёт ТАСС. Если они найдут нарушения, ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Первый инцидент произошёл на рейсе в Симферополь. О нём рассказала дочь пассажирки в Instagram. По словам девушки, животное пришлось сдать в багажное отделение. Когда её мама пришла забирать клетку, то увидела внутри кровь и грязь, морда собаки была повреждена. Животное позже показали ветеринару, врач назначил лечение. Хозяева питомца пожаловались в полицию. При этом в компании заявляют, что клетка с животным транспортировалась аккуратно и была закреплена по всем правилам.

Второй случился 17 июля на рейсе Петропавловск-Камчатский — Москва. Хозяйка таксы сообщила, что её собака получила серьёзную травму и потеряла зрение. Это свидетельствует о сильном ударе.



Это не первый скандал, связанный с условиями перевозки животных авиакомпанией. Ранее NEWS.ru писал о гибели двух кошек, летевших рейсом «Аэрофлота». Также широкий резонанс получила история с толстым котом Виктором, которого перевозчик отказался посадить в салон из-за лишнего веса.