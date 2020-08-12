Стебунов: в день ДТП доктор должен был «прокапать» Ефремова после запоя

https://static.news.ru/photo/1826e5bc-dc7e-11ea-aa44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В день, когда актёр Михаил Ефремов оказался участником смертельного ДТП в центре Москвы, его должны были «прокапать» после очередного запоя. Для таких случаев есть знакомый медик, которого не успели доставить к артисту, рассказал его друг и коллега по театральной сцене Иван Стебунов.

В программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1» он также объяснил , откуда вообще пошли слухи о том, что его с супругой якобы видели в машине Ефремова.

По словам Стебунова, в подобных ситуациях у предполагаемого виновника аварии есть «специальный человек», который садится за руль, это помощница актёра. То, что в автомобиле тот находился пьяным один, оказалось «чрезвычайной ситуацией», добавил он.

Как пишет KP.RU, Стебунов в своё время тоже злоупотреблял алкоголем, из-за чего распался его брак с актрисой Мариной Александровой. После этого актёр ушёл из театра «Современник» и уехал в родной Барнаул на «творческую перезагрузку». Вернулся он благодаря двум людям — тогдашнему худруку «Современника» Галине Волчек и актёру Михаилу Ефремову. Волчек определила Стебунова в реабилитационную клинику и всячески поддерживала его, а Ефремов помог актёру восстановить творческую форму.

За три дня до рокового ДТП актёры пересеклись в театре. Ефремов «был хорошо разгорячён» уже не первый день. Стебунов пожурил друга, и того увезла помощница.

На следующий день приятели созвонились, актёр был по-прежнему «в неровном состоянии», а ещё день спустя пригласил в гости — прочитать новую пьесу Ивана Охлобыстина, написанную специально для Ефремова.

Мы с женой приехали к нему домой, он был уже абсолютно в нормальном состоянии. Я знаю эту стадию — когда в тебя уже ничего и не лезет. Он потихонечку попивал, но был абсолютно вменяем. Мы почитали пьесу, посмеялись, пьеса была действительно абсолютно хорошая, — поделился воспоминаниями Стебунов.

Тогда, по его признанию, он решил, что за друга можно не волновался, так как тот «вернулся в рабочий режим». Однако на следующий день Ефремов вновь позвонил «в приподнятом состоянии», и тогда Стебунов забеспокоился: запой затянулся, и стало понятно, что «пружина сжимается».

Сразу после разговора он позвонил врачу и предложил «прокапать» друга. Тот попросил найти артиста, чтобы не ехать впустую. Стебунов с женой отправились домой к Ефремову, а по пути увидели злополучное ДТП.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он не признаёт вину в ДТП, так как ничего не помнит.

Тем не менее, по словам Стебунова, сразу после ДТП настрой Ефремова казался иным. Причём когда он на камеры заявлял, что всё исправит, у него было «желание не откупиться, а искупить».

Пьесу, домашнее чтение которой было организовано незадолго до трагедии, Охлобыстин написал специально для Ефремова во время режима самоизоляции. Как сообщал NEWS.ru, она называется «Пар». По сюжету, собравшиеся вместе лучшие друзья сначала мирно выпивают в бане, а спустя некоторое время между ними неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.