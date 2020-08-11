Иван Охлобыстин написал для Михаила Ефремова пьесу

https://static.news.ru/photo/7c9f99b2-dbc5-11ea-9d6c-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актёр, писатель и сценарист Иван Охлобыстин во время режима самоизоляции написал пьесу «Пар». Предполагалось, что главную роль исполнит Михаил Ефремов, а постановщиком станет Гарик Сукачёв, рассказал автор.

Однако творческие планы спутала автоавария с участием Ефремова, в результате которой погиб человек.

По словам Охлобыстина, арестованный после происшествия актёр за две недели до ДТП лично обратился к Сукачёву с просьбой поставить пьесу.

Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределённость и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам — меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами, — цитирует Охлобыстина РИА Новости.

Автор отметил, что действие происходит в римском зале бани. По сюжету, собравшиеся вместе лучшие друзья сначала мирно выпивают, а спустя некоторое время между ними неожиданно начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.

Охлобыстин добавил, что Ефремов был очень увлечён пьесой.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.

Ранее, как писал NEWS.ru, Охлобыстин рассказал, что из репертуара театра «Современник» пропадёт спектакль «Анархия», в котором одну из основных ролей играл Михаил Ефремов.