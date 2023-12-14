Производство красной икры в России достигло рекорда с 2010 года В 2023 году в России произвели 22,288 тысячи тонн красной игры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За прошедшие десять месяцев 2023 года в России произвели рекордное количество красной икры — 22,288 тысячи тонн, сообщили в Telegram-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Аналитики связали такие показатели с успешным выловом лосося на Дальнем Востоке.

Хорошая динамика производства красной икры в этом году связана с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке: наши рыбаки добыли около 609 тысяч тонн тихоокеанских лососей. По итогам года объем производства икры может превысить 25 тысяч тонн при ежегодном объеме ее потребления от 15 тысяч до 20 тысяч тонн в последние пять лет, — рассказал президент ассоциации Герман Зверев.

По данным организации, прошлый рекорд зафиксировали в 2021 году. Тогда с января по октябрь произвели 21,569 тысячи тонн красной икры, это на три процента меньше, чем в этом году. Также показатель этого года на 10% выше аналогичного показателя рекордного 2018 года, тогда объем добычи тихоокеанских лососей стал самым большим за всю историю наблюдений.

Ранее на Дальнем Востоке резко снизились оптовые цены на красную икру. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в ноябре оптовики предлагали ее в среднем по 3500 руб. за килограмм, что на 25% меньше, чем год назад. NEWS.ru рассказывает, на сколько икра подешевеет в рознице и когда лучше покупать деликатес к новогоднему столу.