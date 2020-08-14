Профессор вуза Москвы отговаривал от учёбы абитуриентку-колясочницу

https://static.news.ru/photo/d4dda1fa-de22-11ea-8e88-fa163e074e61_660.jpg Дженнет Базарова Фото: Дженнет-Базарова/facebook.com

Представителю Московского университета управления Правительства Москвы имени Лужкова пришлось оправдываться после того, как преподаватели уговаривали абитуриентку забрать документы и не учиться в вузе из-за того, что она передвигалась на коляске.

Джаннет Базарова всё лето готовилась к поступлению в университет своей мечты. Позднее девушка узнала, что поступила, но радость длилась недолго. Когда она приехала в вуз, профессор, увидев, что абитуриентка передвигается на коляске, стала отговаривать её от учёбы, передаёт «Ридус».

Наш вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов, — приводит слова преподавателя Татьяны Полововой девушка.

По словам Джаннет, позже к ней стали подходить и другие представители преподавательского состава, пытаясь отговорить от учёбы в данном заведении. Причину они называли только одну — университет не готов работать со студентами-колясочниками.

Называя меня инвалидом, Половова Татьяна Александровна дала понять, что со мной некому возиться, что уже, в принципе, является нарушением прав человека, а не только инвалидов, — сказала девушка.

До этого она год училась в одной из школ Германии, но ни разу не столкнулась с подобной дискриминацией. Джаннет добавила, что прошла все этапы поступления и не скрывала, что передвигается на коляске. По её словам, московский университет оказался не готов видеть в своих стенах студента на коляске.

Однако представитель МГУУ Правительства Москвы опроверг данные слухи.

Это явное недопонимание. У Татьяны Полововой сейчас очень сложная жизненная ситуация. У неё очень болен отец. Она, видимо, как-то неуравновешенно, взвинчено ответила. Она имела в виду, что у нас в университете нет бюджетных мест. Во многих университетах для людей с ограниченными возможностями здоровья есть специальные бюджетные места, на которые они могут поступить без конкурса. Мы не можем этого предложить, — прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы вуза Сергей Кашкадамов.

По его словам, девушке не отказали в приёме, её документы приняты, а 25 августа она, как и все остальные абитуриенты, будет зачислена в студенты приказом ректора.

Кашкадамов подчеркнул, что в учебном заведении есть все условия для обучения людей с ограниченными возможностями. В университете пояснили, что сейчас в вузе не обучается ни одного студента-колясочника, но на протяжении уже двух лет лекции в университете читает преподаватель-колясочник.

Ранее пассажирка самолёта в Магнитогорске была вынуждена занести на борт своего сына-инвалида, поскольку ей не предоставили ступенькоход. Женщина предупреждала службы аэропорта о необходимости предоставления кресла-коляски, а также услуг по обеспечению посадки и высадки. Мать прошла регистрацию и сдала багаж без очереди, проблемы у неё начались во время посадки на борт. Оказалось, что аэропорт не предоставил ей ступенькоход. Ей пришлось взять 12-летнего сына на руки и втащить его на борт, писал NEWS.ru.