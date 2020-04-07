Профессор Сеченовки попросил Жириновского не лезть в медицину

https://static.news.ru/photo/2cc6126e-7891-11ea-acbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Сергей Яковлев ответил на критику лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В ответ на заявление политика о том, что медика нужно «немедленно уволить» из-за того, что тот сообщил о бесполезности ношения масок на улице, Яковлев в шутку предложил не увольнять, а «сразу расстрелять» его.

Пусть он занимается политикой, а в медицину не лезет, — добавил Яковлев.

По его словам, необходимость в маске возникает при тесном контакте с больным для защиты дыхательных путей. Специалист уточнил, что носить маску можно в транспорте и магазинах, где расстояние между людьми меньше метра.

Он пояснил, что риск заразиться через различные предметы, например, ручки дверей, гораздо выше, чем через дыхательные пути. При этом Яковлев отметил, что если Жириновский готов обеспечить граждан достаточным количеством масок, которые нужно менять каждые два часа, то в таком в случае он дополнительно обсудит с политиком этот вопрос, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отсутствия ограничений на массовые мероприятия в республике. Он отметил, что во многих странах уже введены различные ограничения, а соседнее государство продолжает жить так, будто ничего не происходит.