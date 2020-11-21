Эксперт рассказал о нарушениях ПДД на гироскутерах

https://static.news.ru/photo/a1e4d872-2cbf-11eb-b5be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) в скором времени будут введены в ПДД как полноправные участники движения. Минтранс прорабатывает особые положения, касающиеся этих средств передвижения. Профессор кафедры «Организация и безопасность движения» МАДИ Михаил Якимов рассказал о том, чего стоит ждать пользователям СИМ.

Он отметил, что со временем не будет сложностей в выявлении нарушений ПДД со стороны людей на гироскутерах или самокатах.

Средства индивидуальной мобильности только входят в нашу жизнь. Уже возможно применение различных технических средств, которые позволяют оценивать как мгновенную, так и среднюю скорость перемещения на СИМ. Например, на самокатах, сдающихся в краткосрочную аренду всем желающим. В последующем также станет делом техники поиск и выявление нарушителей правил дорожного движения в части использования средств индивидуальной мобильности, — цитирует Якимова «ПолитЭксперт».

Под средством индивидуальной мобильности подразумевают устройства, приводящиеся в движение как благодаря двигателю, так и мускульной силе. К последним относятся в том числе самокаты и роликовые коньки. Законодатели предлагают ограничить скорость СИМ 20 километрами в час и внедрить для их владельцев специальные знаки. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1500 рублей. Как заявлял замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, пешеходы должны иметь приоритет перед владельцами СИМ.

Якимов при этом отмечает, что на данный момент перспективы наказания участника дорожного движения на СИМ выглядят призрачными. Кроме того, новые правила для этих устройств пока не имеют отработанного механизма исполнения и контроля. Для того чтобы они имели эффект, необходима практика привлечения к административной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Казани Дмитрий Хотухов был лишён водительских прав за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Такое решение принял мировой суд Московского района столицы Татарстана.