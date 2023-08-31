Профайлер раскрыл, что вызывает у Трампа сильнейший стресс и волнение Профайлер Давыдов: Трамп испытывает сильнейший стресс из-за Украины

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп испытывает сильнейший стресс и волнение из-за вовлеченности США, по его мнению, в конфликт на Украине, рассказал NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Эксперт добавил, что бывший лидер США действительно переживает из-за жертв боевых действий с обеих сторон.

Трамп реально убежден, что участие США в конфликте на Украине будет иметь ужасные последствия для США. Тема вызывает сильнейший стресс и волнение. Он действительно испытывает стресс из-за жертв боевых действий с обеих сторон. Однако он, на самом деле, не верит, что конфликт легко остановить, — подчеркнул Давыдов.

Верификатор также заявил, что Трамп уверен, что не допустил бы эскалации в случае переизбрания по итогам выборов в 2020-м. Давыдов отметил, что Трамп убежден в недееспособности действующего президента США Джо Байдена.

Трамп явно кривит душой, что легко мог бы остановить конфликт, и неосознанно перепроверяет, верит ли ему зритель. Он убежден в недееспособности Байдена, но понимает, что рядом с ним есть политики, также способные эффективно повлиять на прекращение конфликта, — рассказал Давыдов.

Трамп 25 августа прибыл в тюрьму округа Фултон для прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. В тюрьме политик провел около 20 минут, его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и поместили данные на сайт пенитенциарного заведения. После этого экс-президент был освобожден под залог в $200 тысяч, о котором они с судом договорились заранее. Это четвертая процедура ареста для Трампа за последнее время, однако в первых трех случаях обошлось без внесения залога. Также суд запретил политику пользоваться соцсетями для давления на свидетелей и обвиняемых по его делу.