https://static.news.ru/photo/f1444aac-e4e9-11e9-aec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудник Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров, который призывал коллег не задерживать участников мирных митингов и не выполнять «преступные приказы» руководства, написал заявление об увольнении из рядов войск по собственному желанию.

Мужчина сам рассказал об этом в эфире телеканала «Дождь».

Я не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление в силу того, что у меня есть договорённость с руководством о том, что я не распространяюсь, что было, — заявил Хоржиров.

Как ранее сообщал News.ru, мужчина записал видеообращение, где призвал росгвардейцев не задерживать участников стихийных протестных акций, проходящих в Улан-Удэ с 9 сентября.

Позже официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг информацию о том, что автор ролика является сотрудником ведомства. По его словам, Хоржиров работал во ФГУП «Охрана», а эта организация не является структурным подразделением ведомства.