«Прижали к стенке»: политолог объяснил желание Шольца позвонить Путину Политолог Сергиенко заявил, что Шольца вынуждают позвонить Путину

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлера Германии Олафа Шольца вынуждают позвонить президенту России Владимиру Путину, поскольку у немцев накопились вопросы по помощи Украине, сообщил NEWS.ru политолог Владимир Сергиенко. Он добавил, что Шольц хочет обеспечить себе алиби перед «зеленой» коалицией накануне нового витка эскалации.

Шольц, перед новым витком эскалации, хочет обеспечить себе алиби перед «зеленой» коалицией, что, мол, пытался вразумить Путина, но бесполезно. Ему нужно резко уйти от повестки «зеленых», потакающих поставкам на Украину средств ПВО и обучении пилотов ВСУ и систематическим убийствам народов Восточной Европы, — сообщил политолог.

Сергиенко добавил, что никакой сверки часов с ФРГ у России быть не может, никаких предложений для России у Шольца нет. Политолог напомнил, что ранее канцлер заявил, что ни в коем случае нельзя заключать мирный договор с Россией или замораживать конфликт по нынешнее линии боевого соприкосновения.

Ранее Шольц заявил, что планирует в скором времени созвониться с Путиным, чтобы обсудить происходящие на Украине события. По его словам, с момента последнего телефонного разговора прошло очень много времени и в «подходящий момент» контакт будет восстановлен. В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря.