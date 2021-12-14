Друг устроившего взрыв в монастыре признался, что знал о сборе взрывчатки

Задержанный друг устроившего взрыв у православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове, при котором пострадали 12 несовершеннолетних и сам нападавший, признался следователям, что видел, как его товарищ собирает взрывчатку. Сам он мог быть сообщником взрывника, который за день до нападения попросил друга одолжить ему часть своей одежды, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что у взрывника и его друга в лесу рядом с частной территорией был шалаш, где они часто пропадали и где собирали взрывное устройство. Накануне оперативники приехали к другу взрывника и попросили показать это место, а позже увезли на допрос. Обоих характеризуют тихими, замкнутыми и закрытыми учениками, которые не были активны в классе и школе.

Ранее знакомый выпускника православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове рассказал о предполагаемых причинах его поступка. Он заявил, что юноша, приведший в действие самодельное взрывное устройство, считал себя последователем антинатализма — философского течения, которое негативно оценивает возникновение новой жизни. Как заявил приятель нападавшего, молодой человек хотел отомстить обществу, уничтожив какую-то его часть.

Другие знакомые подозреваемого сообщили, что в 10-м и 11-м классе он внезапно замкнулся в себе и перестал идти на контакт. Известно также, что родители молодого человека живут отдельно. У него диагностировано ментальное расстройство, которое отрицает отец, поэтому назначенные медикаменты юноша принимал, только находясь с матерью. Также ранее у него обнаружили онкологическое заболевание.