Привитым «ЭпиВакКороной» нужны специальные тесты на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/f13a1c84-9493-11eb-8b96-96000091f725_660.jpg Фото: nso.ru

Не все тест-системы могут выявить антитела после вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». В Роспотребнадзоре сообщили, что для этого нужно использовать специальные ИФА тест-системы SARS-CoV-2-IgG-Вектор, разработанные с учётом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение этой пептидной вакцины.

Для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство указывает, что большинство коммерческих тестов нацелены на обнаружение широкого спектра антител и их чувствительности иногда недостаточно для обнаружения «небольшого пула ключевых антител», которые образуются после вакцинации «ЭпиВакКороной».

Как писал NEWS.ru, некорректная система тестирования может стать причиной того, что у человека после вакцинации от COVID-19 не будет выявлено антител. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. Он пояснил, что антитела не всегда появляются сразу после вакцинации, а порой их не обнаруживают из-за некачественной системы тестирования. В такой ситуации следует проследить динамику выработки антител ещё через 2–4 недели. Если результаты всё же укажут на то, что антитела не выработались, медик рекомендует воспользоваться другими вариантами профилактики заболевания — как медикаментозными, с применением препаратов иммунотропной направленности, адаптогенов и витаминов, так и немедикаментозными.