Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 15:00

Привезла рецепт из Грузии! Долма с айвой, изюмом и орехами — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Веганская долма с айвой — восточная сказка на вашем столе! Этот рецепт перевернул мое представление о долме — оказывается, без мяса она может быть еще ароматнее! Сладковатая айва, хрустящие орехи и нежный булгур создают такой богатый вкус, что даже заядлые мясоеды просят добавки. Готовлю эту долму уже третью осень подряд — когда поспевает айва.

Сначала варим 150 г булгура, добавив в воду горсть промытого изюма. Пока крупа остывает, обжариваем кубики одной айвы и мелко нарезанный лук на смеси оливкового и сливочного масла (10 минут). Смешиваем с булгуром, добавляем рубленые грецкие орехи (30 г), солим, перчим.

Виноградные листья (25–30 шт.) заливаем кипятком на 5 минут, затем промываем. Заворачиваем начинку в листья, формируя плотные рулетики. Укладываем в форму, заливаем 200 мл кипятка и запекаем под фольгой 30 минут при 150 °C.

Секретный соус: взбиваем в блендере 400 г мацони, пучок зеленого лука, мяту, чеснок и оливковое масло. Подаем долму горячей, поливая ароматным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
ужины
обеды
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Без нервотрепки: как подать заявку на подключение участка к электричеству
Ученые определили значение антарктических каньонов
Актера из сериала «Слово пацана» обнаружили на СВО
«Рот открыл — дороги закрыты»: Миронов о бежавших в Израиль россиянах
Зеленский раскрыл главную цель Украины на переговорах с Россией
Российские Ту-95МС пролетели над водами Берингова моря
Раскрыто, как ограничение НАБУ сыграет на руку Трампу
В Госдуме ответили, как повлияет на ВСУ потеря Mirage 2000
В Госдуме назвали категорию женщин, которые в приоритете у государства
«Это смешно»: политолог высказался о желании ЕС надавить на США
Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленский «отменил» НАБУ
В Пентагоне решили потребовать отставки Хегсета
Иммунолог оценил угрозу нового подвида COVID-19
ВС РФ помогают Украине: русское оружие системно крошит военкоматы ВСУ
Гуляли всю ночь до утра: как избавиться от перегара
Армянская церковь: традиции и современность
Сардаров забыт. Что известно о второй свадьбе внучки экс-главы Узбекистана
Кидаю малину в коньяк — получаю божественный напиток!
Новый штамм коронавируса из Канады атаковал Москву
Терапевт рассказала, почему опасно пить воду из пластиковой бутылки
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.