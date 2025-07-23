Привезла рецепт из Грузии! Долма с айвой, изюмом и орехами — вкуснота!

Привезла рецепт из Грузии! Долма с айвой, изюмом и орехами — вкуснота!

Веганская долма с айвой — восточная сказка на вашем столе! Этот рецепт перевернул мое представление о долме — оказывается, без мяса она может быть еще ароматнее! Сладковатая айва, хрустящие орехи и нежный булгур создают такой богатый вкус, что даже заядлые мясоеды просят добавки. Готовлю эту долму уже третью осень подряд — когда поспевает айва.

Сначала варим 150 г булгура, добавив в воду горсть промытого изюма. Пока крупа остывает, обжариваем кубики одной айвы и мелко нарезанный лук на смеси оливкового и сливочного масла (10 минут). Смешиваем с булгуром, добавляем рубленые грецкие орехи (30 г), солим, перчим.

Виноградные листья (25–30 шт.) заливаем кипятком на 5 минут, затем промываем. Заворачиваем начинку в листья, формируя плотные рулетики. Укладываем в форму, заливаем 200 мл кипятка и запекаем под фольгой 30 минут при 150 °C.

Секретный соус: взбиваем в блендере 400 г мацони, пучок зеленого лука, мяту, чеснок и оливковое масло. Подаем долму горячей, поливая ароматным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.