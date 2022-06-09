Военный эксперт указал, где Россия стала «камнем в сапоге» США Военный эксперт Михайлов: присутствие ВС РФ в Никарагуа станет «камнем в сапоге» США

Фото: Министерство обороны РФ

Вероятное временное присутствие российской армии в Никарагуа станет «камнем в сапоге» США, заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Эксперт добавил, что у Москвы и Манагуа «замечательные отношения» по сравнению с другими центрально- и южноамериканскими государствами. Собеседник отметил, что никаких подозрений, что ВС РФ отправятся туда не в гуманитарных целях — нет. Таким образом он прокомментировал соответствующее решение президента Никарагуа Даниэля Ортеги — разрешить временное присутствие в стране военных из РФ и других стран в гуманитарных целях.

При этом Никарагуа по конституции может допустить на свою территорию воинские контингенты, корабли, авиацию США, Мексики, Кубы, Венесуэлы. На мой взгляд, регион политически не взрывоопасен, но США важно сохранить запасной аэродром — Центральную и Южную Америку. Отсюда диалог с Венесуэлой по нефти. Это говорит о том, что многие взгляды на Латинскую Америку Белый дом изменит в ближайшее время. Россия же имеет возможность, согласно Конституции Никарагуа, находиться в данном регионе как камень в сапоге для США и их союзников, так как у них в подбрюшье может гипотетически находиться военная база, — рассказал Михайлов.

Он не исключил, что данный регион станет площадкой для политического торга по влиянию в Латинской Америке, но сама новость «геополитических угроз не несёт». Михайлов добавил, что в XXI веке вопрос зарубежных военных баз для держав уровня России скорее вопрос имиджа, если не считать объекты в Сирии, где «идёт постоянная угроза действующему режиму в Дамаске и присутствие ВС РФ охлаждает горячие головы».

У нас прекрасны подводный флот. Мы можем нанести ядерный удар, в том числе по США, из нейтральных вод с небольшим подлётным временем [ракет]. Не обязательно находиться в акватории каких-то стран. Вопрос не в этом, а в том, насколько РФ под санкциями, под давлением Запада, расширит своё присутствие за пределами своих границ, — считает Михайлов.

Накануне президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. Кроме того, в список вошли военные из США, Мексики, Венесуэлы и Кубы, следует из указа главы государства, опубликованного в официальной газете властей.