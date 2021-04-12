Приставы отправили под арест здания Росреестра за неуплату штрафов

https://static.news.ru/photo/e1ab135c-9bf7-11eb-b12a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центральный аппарат (ЦА) Росреестра наведались приставы. Они арестовали несколько объектов недвижимости ведомства и наложили ограничения на работу с недвижимым имуществом управления Росреестра по Подмосковью.

Как сообщило РИА Новости, заявление об этом сделала Счётная палата по итогам проверки. Причиной стало игнорирование транспортных штрафов руководством Росреестра. В частности за неправильную парковку.

В 2018–2020 годах вынесены 28 постановлений о запрете на совершение действий по регистрации и наложении ареста, в отношении объектов, закреплённых за ЦА Росреестра, — цитирует агентство отчёт Счётной палаты.

В некоторых случаях сумма штрафа достигала пяти тысяч рублей. Теперь воспользоваться свой недвижимостью Росреестр сможет только после погашения задолженности.

В Счётной палате добавили, что за структурами оштрафованного ведомства закреплено меньше объектов недвижимости, чем требуется для ведения основной деятельности. Чтобы компенсировать нехватку места Росреестр пользуется государственной собственностью столицы и Подмосковья на безвозмездной основе.

Как ранее NEWS.ru сообщили в Федеральной службе судебных приставов, на начало 2021 года наибольшие суммы задолженностей по исполнительным производствам о взыскании платежей по ЖКХ зафиксированы в Московской (5,6 млрд рублей) и Свердловской (5,1 млрд рублей) областях, а также в Красноярском крае (4,8 млрд рублей).