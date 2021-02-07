В ФССП назвали регионы с самыми большими долгами по ЖКХ

https://static.news.ru/photo/3b30f590-678c-11eb-8868-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

На начало 2021 года наибольшие суммы задолженностей по исполнительным производствам о взыскании платежей по ЖКХ зафиксированы в Московской (5,6 млрд рублей) и Свердловской (5,1 млрд рублей) областях, а также в Красноярском крае (4,8 млрд рублей). Об этом NEWS.ru сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Как отметили в службе, за год задолженность по ЖКХ выросла.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность по исполнительным производствам коммунальных платежей за 2020 год увеличилась на 2,6 млрд руб. и составила 152 млрд руб. (2019 год — 149,7 млрд руб.), — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сумма задолженности за услуги могла вырасти на фоне экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

У нас в прошлый год вы знаете, что происходило. Люди теряли работу, их сокращали, банкротства. Малый бизнес весь, извиняюсь, на пузе" лежит. Даже достаточно устойчивые компании, к сожалению, прекратили своё существование. А это означает, что исчезли рабочие места. А это означает, что человек, если он один кормилец — мужчина в доме, а жена с ребёнком сидит, это катастрофа. В основном здесь вклад экономического кризиса, который на нас только ещё надвинулся. Что будет в 2021 году — тяжело представить, — пояснила Хованская.

По её словам, нужна адресная поддержка людей. Если обойтись без неё, то в результате россияне в трудной ситуации вовсе не будут платить за ЖКХ, и выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций придётся компенсировать из федерального бюджета.

Некоторые люди не платят за ЖКХ из-за принципов, однако таковых меньшинство, добавила Хованская.

Ранее NEWS.ru писал, что в России отменили введённый мораторий на штрафы за неуплату услуг ЖКХ, сообщил Минстрой в ответе депутату Госдумы Анатолию Выборному. До этого правительство ограничило взимание штрафов из-за пандемии коронавируса.