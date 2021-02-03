Россиян вновь начали штрафовать за неуплату ЖКХ

https://static.news.ru/photo/70bc74c0-8117-11ea-96ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Введённый мораторий на штрафы за неуплату услуг ЖКХ в России отменили, сообщил Минстрой в ответе депутату Госдумы Анатолию Выборному. Ранее правительство ограничило взимание штрафов из-за пандемии коронавируса.

Как пишет газета «Известия», у постановления кабмина № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» истёк срок действия 1 января 2021 года. Уже в феврале гражданам, просрочившим платежи, придут первые штрафы.

Депутаты Госдумы признают, что пандемия COVID-19 пошла на спад, но ситуацию с платежами продолжают контролировать. Опрошенные изданием эксперты считают, что возвращению штрафов обрадуются управляющие компании, потому что некоторые россияне расслабились из-за отсутствия наказания.

Кроме штрафов россиянам снова начнут отключать неоплаченные свет, воду или газ, что из-за пандемии тоже было запрещено.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой отметила, что изначально правительство ошиблось, когда приняло решение ослабить наказания за просрочку оплаты.

Постановление было бессмысленно, безадресно и только расслабило население, которое и так не очень аккуратно платило. Скажем так, оно поддерживало всех подряд, — сказала она.

При этом эксперт подчеркнула, что документ ещё имел смысл в начале года, когда были введены жёсткие ограничения. Тогда многие старики не могли попасть в банк, а Интернетом они не пользуются. Но когда ограничения были сняты летом, то мораторий смысл потерял, отметила Разворотнева.

Плата за услуги ЖКХ индексируется ежегодно, при этом повышение не должно превышать уровень годовой инфляции. По факту не всё так просто. В силу объективных и не очень причин предельный рост цен может заметно отличаться в Москве и, к примеру, в Республике Коми. Но и это ещё не всё — ощутимая разница в тарифах может наблюдаться даже в пределах одного субъекта РФ. NEWS.ru пытался выяснить, жителям каких городов особенно не повезёт с «коммуналкой».