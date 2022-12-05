Пригожин призвал провести проверку YouTube Пригожин заявил, что YouTube нарушает российское законодательство

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в своем Telegram-канале обращение бизнесмена Евгения Пригожина к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку видеохостинга YouTube. Кроме того, согласно информации представителей фирмы, предприниматель призвал рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории России деятельности Google.

Как и раньше, я полагаю, что в отношении YouTube должны быть приняты самые жесткие меры, так как эта американская онлайн-платформа грубо нарушает российское законодательство. Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, — говорится в сообщении.

В обращении также подчеркнута необходимость срочно остановить распространение недостоверной информации, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка, а также информации, направленной на дискредитацию власти.

Это не первое подобное обращение к Краснову. Владелец «Конкорда» в конце октября обратился к главе Генпрокуратуры с просьбой ограничить доступ к YouTube на территории РФ. В пресс-службе компании отметили, что видеохостинг используется для распространения фейков о Вооруженных силах РФ, а также органах государственной власти и управления.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов на это заявил, что в настоящий момент блокировать YouTube на территории России нецелесообразно. Он подчеркнул, что прежде чем идти на этот шаг, необходимо создать в стране альтернативные площадки, однако на сегодняшний день их развитие идет не лучшим образом.