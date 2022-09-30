Пригожин призвал не подменять мобилизованных заключенными

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский бизнесмен и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал законопроект парламента Башкирии о привлечении осужденных к участию в спецоперации на Украине. Он выступил против того, чтобы подлежащие мобилизации граждане подменялись заключенными, сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Пригожин пояснил, что использовать осужденных в боевых действиях следует «очень точечно». Инициатива же башкирских парламентариев может «закосить» их под одну гребенку.

Самое главное, что заключенные не должны подменять тех, кто должен быть мобилизован по закону. Попросту говоря, нельзя толкать заключенных вперед, чтобы кто-то отсиделся за их спиной, — сказал бизнесмен.

Ранее парламент Башкирии направил на рассмотрение Госдумы законопроект о привлечении осужденных к участию в СВО. Согласно документу, суд будет предоставлять таким лицам отсрочку для участия в боевых действиях, если они изъявят соответствующее желание. При этом один день в зоне СВО будет засчитываться за 10 в колонии. По замыслу авторов инициативы, ее реализация усилит российские войска, а осужденным предоставит возможность искупить вину перед обществом.