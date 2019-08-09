https://static.news.ru/photo/50399508-bccc-11e9-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus. Об этом на первом Каспийском экономическом форуме заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.



Туркменский лидер осмотрел Aurus Senat лимузин вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Ему показали автомобиль в цвете «искрящийся белый», версия которого была изготовлена в июле 2019 года специально для демонстрации на КЭФ. Бердымухамедов сообщил, что впечатлён автомобилем и намерен подать заявку на покупку всей линейки Aurus, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. Там отметили, что машинами проекта «Кортеж» интересуются за рубежом. В частности, сроки возможной покупки уточнял спикер парламента Словакии Андрей Данко, появились также заказчики на Ближнем Востоке.