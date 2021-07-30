Преподавателя лицея обвинили в сексуальном насилии над ребёнком

Преподавателя Московской центральной художественной школы (МЦХШ) обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Живописец Евгений Елизаров почти 30 лет работал в мастерской № 1 лицея. Преподавал, организовывал выставки, работал с детьми и ездил с ними в многочисленные летние поездки. Однако одна из его бывших учениц
Сейчас девушке 29 лет, в 14 лет она поступила в МЦХШ. За время учёбы на протяжении четырёх лет она якобы неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны преподавателя учебного заведения.
В прошлом году против детей было
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила президенту Владимиру Путину составить реестр педофилов и ставить в их паспорта специальные штампы.