Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

https://static.news.ru/photo/6bd5bff8-f425-11ea-946d-fa163e074e61_660.jpg Ольга Егорова Фото: mos-gorsud.ru

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке. Об этом сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей России.

По данным РИА Новости, заявление Егоровой рассмотрят 22 сентября. Она занимала пост председателя на протяжении 20 лет. Что стало причиной такого решения, не сообщается. Полномочия 65-летней главы Мосгорсуда истекают 25 октября 2020 года. Свою кандидатуру на этот пост она не выставляла.

Информация о том, что в Мосгорсуде может смениться председатель, появилась ещё в августе. На эту должность претендует председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, писал NEWS.ru. ВККС трижды объявляла конкурс, но никто на вакансию не откликнулся. В результате в третий раз единственным кандидатом на должность стал Птицын.

По некоторым данным, возможной причиной ухода Егоровой являются сложные взаимоотношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Позднее она получила новую характеристику, но Верховный суд поддержал кандидатуру Птицына.

Как пишет «Медиазона», председательнице указывали на «существенные нарушения» и «искажение самой сути правосудия». Верховный суд также критиковал Егорову за недостаточную квалификацию судей.

Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при положительном заключении ВККС.