Мосгорсуд ожидает смена председателя

https://static.news.ru/photo/92de546c-de08-11ea-a3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мосгорсуде может смениться председатель. На эту должность претендует Михаил Птицын.

Его заявление о рекомендации кандидатом на данный пост по конкурсу, объявленному в «Российской газете», Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит 21 августа. Об этом сообщается на сайте коллегии.

В настоящее время Мосгорсуд возглавляет Ольга Егорова. Свою кандидатуру на новый срок она не выставляла.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд продлил до 13 ноября срок домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Ему также запретили прогулки, несмотря на заявления адвокатов о том, что бизнесмен имеет онкологические заболевания и свежий воздух будет ему полезен. Калви обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный».