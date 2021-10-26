Предприниматель назвал локдаун убийственным для бизнеса

Вероятное продление локдауна в четвёртую волну коронавируса нанесёт непоправимый ущерб частному бизнесу. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил предприниматель Александр Любосердов. Он подчеркнул, что ограничения Роспотребнадзора вынуждают предпринимателей уходить «в тень».

Любой сценарий будет убийственен для бизнеса, потому что четвёртую волну розничный, частный бизнес не выдержит совсем. И надо понимать, что публичные компании, корпорации и квазигосударственные компании, государственный бизнес не закроются, они будут работать. А прогорят салоны красоты, парикмахерские, ветеринарные клиники, шиномонтажи и другие подобные бизнесы, — сказал Любосердов.

Он добавил, что проблемы бизнеса сразу коснутся и граждан, потому что его услугами они пользуются каждый день. При этом предпринимателям будет невыгодно оформлять сотрудников и платить им зарплату в то время, как работа стоит.

Кандидат экономических наук Эмиль Мартиросян отметил, что малый бизнес платит аренду и коммунальные платежи, их никто не отменит, несмотря на отсутствие доходов. В то время как средний или крупный бизнес отчисляет средства поквартально.

То есть государство с таких компаний будет получать налоги в более системном режиме, чем не сможет получать оборотный налог с малого бизнеса, который просто остановится, — заявил Мартиросян.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не отрицают возможности продления ограничений после 8 ноября. В числе возможных вариантов продление локдауна на неделю, до 15 ноября. Кроме того, существует и более пессимистичный прогноз, согласно которому ограничительные меры продлятся до 1 января 2022 года.