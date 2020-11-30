Правозащитники высмеяли адвокатов Ефремова, «потерявших» актёра в ИК

https://static.news.ru/photo/a92b09b6-3355-11eb-84dc-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правозащитники вновь усомнились в компетенции уже новых адвокатов Михаила Ефремова, «потерявших» актёра по пути в колонию. Адвокаты забили тревогу, когда им стало известно, что осуждённый за смертельное ДТП артист, не добрался до Алексеевки Белгородской области, где находится ИК-4.

По словам юристов, на которые ссылается «МК», администрация СИЗО велела Ефремову готовиться к этапированию 29 ноября, а утром следующего дня он уже должен быть на месте. Но в колонии для впервые осуждённых актёр так и не появился.

Новый защитник Ефремова Владимир Васильев заявил, что Ефремов, по всей вероятности, находится ещё в пути. Однако, члены ОНК Москвы восприняли заявления адвокатов в с некоторой иронией. Во-первых, они понятия не имеют о передвижениях актёра, сообщает телеканал «360», а, во-вторых, и не должны об этом знать.

По словам члена ОНК Ивана Мельникова, процедура этапирования имеет свои особенности: ни родственники, ни адвокаты заключённых не должны знать, когда и как следует в пути к месту отбывания наказания заключённый, чтобы он не мог сбежать.

Я думаю, что вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его в кавычках чрезмерно компетентных защитников, наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключённых. Не сегодня, завтра информация появится. Ефремов слишком видный заключённый, чтобы он мог куда-то пропасть, — резюмировал наблюдатель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Михаил Ефремов в ближайшее время будет этапирован в ИК-4 Белгородской области. Ранее он содержался на карантине в следственном изоляторе города Белгорода. Ранее в исправительной колонии общего режима в Алексеевке, где будет отбывать наказание Ефремов, содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.