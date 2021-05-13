Способ «откосить»: как запрет службы для экс-наркоманов повлияет на призыв

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании призвал не привлекать к службе в войсках людей, которые ранее употребляли наркотики. Он не уточнил, будет ли это правило введено со следующего призыва. Шойгу при этом отметил, что в воинских частях удаётся избежать правонарушений, связанных с употреблением запрещённых веществ. Бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, координатор правозащитной инициативы «Гражданин и Армия» Сергей Кривенко рассказал NEWS.ru, почему изменения не повлияют на призыв и что делать тем, кто употреблял наркотики, но хочет служить.

Сергей Кривенко yhrm.org

— Если предложение Шойгу примут, не станет ли это для призывников лёгким способом «откосить»?

— Вопрос хороший. Однако ситуация заключается в том, что у нас призывают не всех. В России нет законодательной обязанности пройти службу в армии. Есть обязанность встать на учёт в военкомате, после чего человек подлежит призыву, если его призывают. За последние 15–20 лет призывают примерно треть из тех, кто может служить. Ещё треть не подходит по состоянию здоровья, оставшаяся треть — потому что не нужно. Армия переходит на контракт, и ставка делается на создание контрактной армии.

— Функция призыва несколько изменилась?

— Да, сейчас призыв фактически выполняет функцию подготовки к контракту в армии, получения первичной военной специальности. Есть перечень заболеваний, с которыми не призывают в армию. Необязательно, чтобы человек был инвалидом, но в армии большие нагрузки, в том числе психические, поэтому перечень составлен с запасом. В этот список может войти пункт об употреблении наркотиков. На призыв это не повлияет. Каждый год он выполняется на 100%. Многие молодые люди идут в армию, хотят в ней служить, и имеет место даже некий отбор: кто-то из тех, кто хочет служить, не призывается из-за отсутствия мест. Не вижу проблем с ужесточением критериев отбора по, скажем так, околомедицинским причинам — из-за употребления наркотиков.

Zamir Usmanov/Global Look Press

— А это серьёзная проблема в армии — употребление наркотиков?

— Сложно сказать. Сейчас о том, что происходит в армии, мало информации. В последние годы армия стала очень закрытой. Видимо, там хотят минимизировать случаи, когда, например, солдат расстреливает сослуживцев. Такое происходит, хоть и редко, может быть, раз в год. Однако точно рассказать о какой-то статистике с наркотиками в Вооружённых силах РФ я не могу.

— Но вы, по крайней мере, не слышали о «взрыве» наркомании в последнее время или о чём-то подобном?

— Нет, о таком я не слышал.

— Скажите как экс-член Совета по правам человека — не будут ли нарушены права призывника, который честно сказал, что, например, курил траву в 16 лет, но завязал и хочет служить, а ему отказали?

— Конечно, нет. Во-первых, это не право — служить в армии. Это обязанность, так что нарушений прав человека не будет. Кроме того, молодой человек может пойти по контракту на службу. На контракт сейчас берут даже тех, кто не прошёл призыв. Это уже другой, осознанный выбор. Если ответственные за принятие на службу лица видят, что человек готов к армии, даже если у него была какая-то нехорошая предыстория, то шансы, что его возьмут на контракт, всё равно есть.