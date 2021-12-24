Правительство выделит 5 млрд рублей «Почте России» на ремонт отделений

В 2022 году правительство направит 5 млрд рублей на ремонт отделений «Почты России» в сельской местности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, такое решение связано с поручением президента России Владимира Путина о проведении модернизации почтовых отделений в сёлах и труднодоступных населённых пунктах. Премьер поручил Минцифры проконтролировать эту работу.

Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для граждан, независимо от того, где они расположены, — сказал Мишустин.

Он добавил, что поручение будет выполняться поэтапно. Так, в 2022 году планируется модернизация 1200 сельских отделений «Почты России».