Правительство выделит 5 млрд рублей «Почте России» на ремонт отделений
Анна Акимова
Анна Акимова
17:14, 24 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В 2022 году правительство направит 5 млрд рублей на ремонт отделений «Почты России» в сельской местности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, такое решение связано с поручением президента России Владимира Путина о проведении модернизации почтовых отделений в сёлах и труднодоступных населённых пунктах. Премьер поручил Минцифры проконтролировать эту работу.
Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для граждан, независимо от того, где они расположены, — сказал Мишустин.
Он добавил, что поручение будет выполняться поэтапно. Так, в 2022 году планируется модернизация 1200 сельских отделений «Почты России».
Ранее «Почта России» не подтвердила сообщение о планах выйти на IPO в 2023 году, о которых писали «Ведомости». В статье сообщалось, что в «Почте России» видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальным путём привлечения средств стало бы публичное размещение акций компании. В «Почте России» пояснили, что в публикации «Ведомостей» говорится о маловероятном сценарии деградации коммерческой функции. Однако они не были приняты в работу ни руководством, ни советом директоров компании.