«Почта России» опровергла информацию о выходе на IPO

«Почта России» не подтвердила сообщение о планах выйти на IPO в 2023 году. Ранее об этом написали «Ведомости». В компании также опровергли информацию о риске дефолта, сообщает ТАСС.
Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компанией не рассматривается. Стратегия «Почты», включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет, — уточнили в компании.
В «Почте России»
В статье «Ведомостей» сообщалось, что в «Почте России»
Ранее сообщалось, что председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко может уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. В самой финансово-кредитной организации эту информацию назвали слухами.