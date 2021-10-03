«Почта России» опровергла информацию о выходе на IPO

«Почта России» не подтвердила сообщение о планах выйти на IPO в 2023 году. Ранее об этом написали «Ведомости». В компании также опровергли информацию о риске дефолта, сообщает ТАСС.

Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компанией не рассматривается. Стратегия «Почты», включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет, — уточнили в компании.

В «Почте России» пояснили , что в публикации «Ведомостей» говорится о маловероятном сценарии деградации коммерческой функции. Однако они не были приняты в работу ни руководством, ни советом директоров компании.

В статье «Ведомостей» сообщалось, что в «Почте России» видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальным путём привлечения средств стало бы публичное размещение акций компании. Об этом якобы говорится в стратегии компании до 2030 года, копия которой оказалась в распоряжении редакции.

Ранее сообщалось, что председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко может уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. В самой финансово-кредитной организации эту информацию назвали слухами.